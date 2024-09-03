Зруйновано житлові будинки, є загиблі: армія РФ за добу 17 разів обстріляла Донеччину

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 2 вересня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак зруйновано житлові будинки, є жертви та постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапило три райони регіону:

Покровський район. У Кураховому пошкоджено 3 будинки, ще 2 — в Іллінці. У Селидовому 1 людина загинула і 5 поранено, в Українську — 1 загиблий і 2 поранених. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено 16 будинків і 2 адмінбудівлі. У Мирнограді поранено людину. У Покровську поранено 3 людини, пошкоджено будинок і адмінбудівлю. Обстріляні Мар'їнська і Гродівська громади.



Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади зруйновано 5 будинків. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.



Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків і промислова будівля.



Раніше ми писали, що у Запоріжжі рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару 2 вересня, який здійснили військові РФ о 23:03, завдавши удару по спальному району Запоріжжя.