Разрушены жилые дома, есть погибшие: армия РФ за сутки 17 раз обстреляла Донетчину

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 2 сентября, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак разрушены жилые дома, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, под удар попало три района региона:

Покровский район. В Курахово повреждены 3 дома, еще 2 - в Ильинке. В Селидово 1 человек погиб и 5 ранены, в Украинске - 1 погибший и 2 раненых. В Белицком Добропольской громады повреждены 16 домов и 2 админздания. В Мирнограде ранен человек. В Покровске ранены 3 человека, повреждены дом и админздание. Обстреляны Марьинская и Гродовская громады.



Краматорский район. В Заречном Лиманской громады разрушено 5 домов. Под огнем окраины Константиновской громады.



Бахмутский район. В Торецке повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов и промышленное здание.



Ранее мы писали, что в Запорожье спасатели ликвидировали последствия ракетного удара 2 сентября, который совершили военные РФ в 23:03, нанеся удар по спальному району Запорожья.