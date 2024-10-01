До Вугледара, Торецька та ще кількох міст Донеччини вже не доїжджає гуманітарна допомога — ситуація вкрай складна

Всіх дітей вже евакуйовано з Вугледара Донецької області. Проте у місті залишаються 107 мирних мешканців. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Там наголосили, що бої ведуться вже в межах міста, залишатися в Вугледарі небезпечно.



«У Вугледарі досі залишаються 107 людей. На щастя всіх дітей звідти вже евакуювали. Бої йдуть у межах міста, тому завозити гуманітарну допомогу майже неможливо», — повідомив голова ДонОВА Вадим Філашкін.



До міста дуже складно довезти воду, продукцію, ліки — ситуація вкрай важка.



У місті Торецьку, де залишаються близько 1,5 тисячі осіб, така ж складна гуманітарна ситуація.



У Покровську залишаються 14 тисяч людей, серед яких 105 дітей.



У Часовому Ярі залишається 441 особа.



Філашкін нагадав, що в області продовжується обов'язкова евакуація з особливо небезпечних районів, наближених до лінії фронту.



Якщо на початок повномасштабного вторгнення на Донеччині проживало 1,9 млн осіб, то зараз — 350 тисяч.

Нагадаємо, що російська армія просунулась у Вугледарі. У місті важка ситуація, повідомив військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов.