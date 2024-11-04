Росіяни за добу поранили 2 людей на Донеччині, під удар потрапили три райони

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська минулої доби, 3 листопада, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак двоє людей отримали поранення, пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни вп'ятеро обстріляли населені пункти Донецької області. За 3 листопада росіяни поранили 2 мешканців Донеччини: у Мирнограді та Кураховому», — зазначив він.



Під удар росіян потрапили три райони регіону:





Покровський район. У Кураховому поранено людину, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки і промзону; в Успенівці пошкоджені 4 будинки. У Мирнограді поранено людину. У Шевченку Покровської громади пошкоджено авто.



Краматорський район. У Миколаївці Костянтинівської громади пошкоджено 4 будинки. Обстріляні околиці Лиманської громади.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля.





Раніше ми писали, що російські окупанти в неділю, 3 листопада,вдарили по селищу Шевченка Покровської громади Донецької області. Цього разу російський боєприпас потрапив у автомобіль, який рухався трасою між старостинськими округами.