РФ використовує вдесятеро більше дронів, ніж торік — Зеленський

Російська армія для атак на Україну зараз використовує вдесятеро більше ударних дронів-камікадзе, ніж минулого року. Про це повідомив президент України під час чергової ставки верховного головнокомандувача.



«Була доповідь в. о. командувача Повітряних сил Анатолія Кривоніжка про боротьбу із засобами російського повітряного терору. Посилення ППО в регіонах, які найбільше цього потребують, розробка нових рішень у боротьбі з КАБами, посилення мобільних вогневих груп», — зазначив він.



За словами Зеленського, зараз Росія використовує приблизно вдесятеро більше «Шахедів», ніж минулої осені.



Крім того, глава держави зазначив, що заслухав доповіді про власне виробництво, зокрема: снаряди, зброю, техніку, засоби РЕБ і дрони.



«Результати контрактації на поточний рік та планування на наступний», — резюмував президент.



Раніше ми писали, що російська армія в ніч проти 4 жовтня атакувала територію України балістичною ракетою та авіаційними бомбами. Крім того, росіяни запустили 80 ударних дронів-камікадзе.