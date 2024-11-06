Місто Каспійськ у Дагестані було атаковане безпілотником

Безпілотник атакував місто Каспійськ у Дагестані. Ілюстративне фото

Очевидці повідомляють про збитий безпілотник над містом Каспійськ у Дагестані (РФ). За словами місцевих жителів, вибух стався близько 8 години ранку 6 листопада. Про це повідомляють росЗМІ.

Офіційної інформації наразі немає.

У той же час Міністерство оборони Російської Федерації сьогодні вранці повідомило, що «черговими засобами ППО 2 українські безпілотні літальні апарати знищені над територією Курської області та 1 — над територією Орловської області».

Нагадаємо, вдень 5 листопада безпілотник врізався у багатоповерховий будинок у російському Бєлгороді. Внаслідок атаки виникла пожежа, є постраждалі.