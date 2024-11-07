Безпілотник міг пошкодити третину кораблів Каспійської флотилії ВМФ РФ — Forbes

Дрон атакував базу Каспійської флотилії ВМФ РФ у Дагестані. Скріншот відео

Український безпілотник A-22 «Летюча лисиця», керований українською розвідкою, 6 листопада завдав удару по Каспійській флотилії Військово-морських сил РФ за 700 миль від лінії фронту. Вибух пошкодив три кораблі, включаючи два фрегати класу «Гепард» — найбільші кораблі флоту, а також менший корвет «Буян». Пошкоджені кораблі можуть становити близько третини сил Каспійської флотилії. Про це пише аналітик американського видання Forbes Девід Акс.

Це один із найдальших ударів українських безпілотників А-22, наголошує аналітик. У травні один із дронів завдав удару по нафтопереробному заводу в місті Салаваті в Росії, більш ніж за 800 миль від лінії фронту.

З огляду на те, що найбільші союзники України — США, Великобританія та Франція — постійно відмовляють Україні в дозволі використовувати їх крилаті та балістичні ракети проти цілей на території Росії, українцям довелося імпровізувати — використовувати безпілотники місцевого виробництва та ракети класу «земля-повітря», пристосовані для нанесення наземних ударів. Тепер, з урахуванням перемоги Дональда Трампа на виборах у США, ця імпровізація може набути ще більшого значення, припускає аналітик.

Україна змогла швидко налагодити виробництво своєї далекобійної зброї. На момент початку широкомасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року українці не мали жодного виду, але тепер їх кілька, у тому числі й гібридна крилата ракета «Паляниця» з дальністю польоту до 400 миль, яка може масово вироблятися з нуля в Україні, зазначає Акс.

Нагадаємо, у середу, 6 листопада, дрони атакували головний пункт базування Каспійської флотилії ВМФ РФ у Дагестані. Про це свідчать кадри з місця та очевидці.