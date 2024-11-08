Маріуполь: Росіяни перекидають резерви на фронт у цивільних фурах — Андрющенко

Росіяни повернулися до практики перевезення резервів на фронт через Маріуполь у цивільних фурах. Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Російські окупанти перекидають резерви на фронт через Маріуполь, застосовуючи цивільні вантажівки. Таким чином, загарбники, мабуть, намагаються уберегтися від атак. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

«Росіяни повернулися до тактики перевезення вантажів для потреб фронту цивільними фурами», — розповів він.

Цього тижня, за даними радника мера, спостерігали такий рух через Маріуполь до Бердянського району та Приморська.

«Звичайні на вигляд двадцятитонні фури — у причепах "якісь ракети", за інформацією від наших джерел. Рухалися у супроводі легкових автомобілів із військовими всередині. Подібну тенденцію спостерігали партизани, але з боку Криму на напрямок Приморська і по самому Криму», — зазначив Андрющенко.

Він вважає, що така обачність росіян пояснюється спробою уникнути атак дронами.

«Не дивно, що практику застосування цивільного транспорту росіяни повернули після масованої атаки на інфраструктуру Бердянська та району минулого тижня», — констатував представник міськради Маріуполя.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня безпілотники атакували окуповане місто Бердянськ Запорізької області. Зазначалося, основні удари були у районі порту.