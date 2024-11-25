Сили ППО збили 71 дрон над Україною — Повітряні сили

ППО збила 71 дрон. Фото: Повітряні сили

Російська армія в ніч проти 25 листопада запустила по Україні 145 ударних дронів-камікадзе та БПЛА невстановленого типу. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 71 дрон. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 25 листопада 2024 року (з 18:30 24 листопада) окупанти атакують Україну ударними БПЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу з напрямків — Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та анексований Крим», — йдеться у повідомленні.



Станом на 11:00 ППО збила 71 безпілотник у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.



Крім того, 71 БПЛА — локально втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще один безпілотник відлетів у бік Білорусі.



У відомстві зазначили, що протягом дня (минулої доби) 24 листопада 2024 року з 10:00 по 17:30 росіяни завдали повторного удару безпілотниками різних типів, керованими авіабомбами та керованими авіаційними ракетами Х-59/69.



Раніше ми писали, що в Києві в результаті російської атаки із застосуванням безпілотників фіксуються падіння уламків у кількох районах. Йдеться про Дніпровський та Дарницький райони на лівому березі столиці.