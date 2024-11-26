В Україні виплатять по 6,5 тисяч гривень дітям з малозабезпечених сімей та дітям-ВПО

Дітям із бідних сімей та сімей переселенців виплатять по 6,5 тисячі гривень. Фото: скріншот

В українському уряді у грудні виплатять гроші дітям з малозабезпечених сімей та ВПО по 6,5 тисячі гривень. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні.



«Сьогодні (26 листопада) приймаємо відповідну постанову, яка дає старт цій програмі», — зазначив він.

Шмигаль заявив, що уряд здійснив перші кроки щодо впровадження комплексного пакету «Зимової підтримки» для українських сімей.



За його словами, одним з пріоритетних напрямків є захист українських дітей. Дитячий компонент «Зимової підтримки» включає низку позицій.



«Серед них — програма «Тепла зима»: одноразова грошова допомога на дітей для проходження зимового періоду. Протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї-ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 грн. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку», — резюмував Шмигаль.



Раніше ми писали, що станом на 15 листопада на соціальні виплати мешканцям Донецької області Пенсійний фонд спрямував 3 мільярди 474,5 млн. гривень. Із цієї суми 3,1 мільйона гривень — на пенсійні виплати.