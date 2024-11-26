Росія завдає ударів по Україні зі стратегічних бомбардувальників, які Київ віддав 25 років тому – ЗМІ

Один із переданих РФ українських бомбардувальників. Фото: кадр із відео

Росія використовує українські стратегічні бомбардувальники, які Київ передав Москві у рамках угоди між урядами двох країн у 1999 році в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ. Про це повідомили журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» із посиланням на аналіз серійних номерів літаків в угоді тих часів, дані з міжнародних авіаційних реєстрів та зіставлення з номерами бомбардувальників.



Загалом «Схеми» ідентифікували 10 українських стратегічних бомбардувальників, переданих Україною до Росії.



Це Ту-160, яким у РФ надали нові назви: «Микола Кузнєцов» – раніше це був український літак з бортовим номером 10, «Василь Сенько» – 11, «Олександр Новіков» – 12, «Володимир Судець» – 15, «Олексій Плохов» – 16, «Андрій Туполєв» – 18, «Ігор Сікорський» – 22. Серед них не менше шести бортів зараз перебувають у бойовому складі армії РФ.



Серед переданих владою України літаків також виявили три Ту-95МС: «Красноярськ», «Севастополь», «Ізборськ» – такі нові назви українські бомбардувальники отримали в Росії.



«Схеми» розшукали в архіві угоду між Кабінетом міністрів України на чолі з Валерієм Пустовойтенком та урядом РФ за керівництва Володимира Путіна, підписану в Ялті 1999 року. Згідно з нею, Київ передав Москві вісім Ту-160 і три Ту-95МС, а також 575 крилатих ракет Х-55. За це Росія компенсувала Україні борг за російський газ у сумі 275 мільйонів доларів. Це визначена вартість переданого обладнання. Сама передача літаків та ракет пройшла без погодження Верховної Ради.

Нагадаємо, що Парламентська асамблея НАТО закликала країни Альянсу передати Україні ракети середньої дальності, у тому числі Tomahawk.