Війська РФ обстріляли Донецьку область: один загинув, троє поранені

За 2 грудня російські війська вбили одного мешканця Донецької області — у Покровську. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«Ще 3 особи в області за добу дістали поранень: одна людина була поранена у Покровську, двоє інших дістали поранення у Шевченку», — зазначив начальник обласної військової адміністрації.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 2888 осіб убитими й 6478 — пораненими.
Нагадаємо, 1 грудня, російські війська поранили п'ятьох жителів Донеччини: двох у Покровську, ще двох у Шевченку та одного в Андріївці.
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