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Війська РФ обстріляли Донецьку область: один загинув, троє поранені

03 грудня 2024, 08:30

Війська РФ обстріляли Донецьку область: один загинув, троє поранені

Через обстріли РФ, 1 житель загинув і 3 поранені. Фото: Філашкін Через обстріли РФ, 1 житель загинув і 3 поранені. Фото: Філашкін

За 2 грудня російські війська вбили одного мешканця Донецької області — у Покровську. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Ще 3 особи в області за добу дістали поранень: одна людина була поранена у Покровську, двоє інших дістали поранення у Шевченку», — зазначив начальник обласної військової адміністрації.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 2888 осіб убитими й 6478 — пораненими.

Нагадаємо, 1 грудня, російські війська поранили п'ятьох жителів Донеччини: двох у Покровську, ще двох у Шевченку та одного в Андріївці.

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