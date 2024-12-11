Макрон у Варшаві обговорить відправлення європейських військ до України

Президент Франції Еммануель Макрон 12 грудня відвідає Польщу, де обговорить план європейської миротворчої місії задля збереження суверенітету України. Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.



Заступник генсекретаря НАТО до 2022 року Каміль Гранд упевнений, що Еммануель Макрон передав Дональду Трампу, що Європа не тільки не може залишитися осторонь переговорів між США та Росією, оскільки має тут свої серйозні інтереси у сфері безпеки, а й готова брати участь у цьому процесі фінансово і, насамперед, нести ризик захисту суверенітету України.



«З огляду на військовий потенціал та географічне розташування Польщі, її участь у миротворчій місії має вирішальне значення», — зазначив Гранд.



В основі французької пропозиції лежить миротворча місія, яка стежитиме за тим, щоб Кремль не порушив можливе майбутнє припинення вогню та встановлену демаркаційну лінію.



Крім того, експерт Елі Тененбаум зазначила, що військовий контингент може налічувати п'ять бригад (близько 40 тисяч військовослужбовців). Командування однієї з бригад могли б віддати Польщі.



Є три способи надати Україні гарантії безпеки:



Перший — «німецький»: прийняти країну в НАТО навіть без остаточного встановлення кордонів, як це було з Німеччиною 1955 року. Однак Америка цього не хоче, як і Німеччина.



Другий варіант — ізраїльська модель: масовані постачання зброї до України навіть після укладання миру. Це невизначено з огляду на бюджетні труднощі як у США, так і в Європі.



Третя – «корейська» модель: міжнародна миротворча місія, яка охороняє демаркаційну лінію між Південною та Північною Кореєю вже понад 70 років. Саме на цій третій моделі, з включенням елементів першої та другої, будуть започатковані гарантії безпеки для Києва.

Раніше ми писали, що зустріч президентів України Володимира Зеленського, Франції Емманюеля Макрона та новообраного президента США Дональда Трампа відбулася увечері 7 грудня у Парижі.