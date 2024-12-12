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Дрони вдарили по будівлі полку МВС Чечні у Грозному: Кадиров підтвердив атаку та пообіцяв помститися

12 грудня 2024, 08:40

Дрони вдарили по будівлі полку МВС Чечні у Грозному: Кадиров підтвердив атаку та пообіцяв помститися

У російському Грозному будинок МВС Чечні опинився під ударом безпілотників. Скріншот відео У російському Грозному будинок МВС Чечні опинився під ударом безпілотників. Скріншот відео

У ніч проти 12 грудня місто Грозний в Чеченській республіці РФ зазнало атаки безпілотників. Про це вночі повідомила низка російських ЗМІ. Глава Чечні Рамзан Кадиров підтвердив атаку.

Згідно з повідомленнями російських медіа, Грозний був атакований безпілотниками — під ударом опинилася будівля другого полку МВС Чечні. Телеграм-канал Niysoo заявив, що мінімум п'ять машин «швидкої» відвезли поранених силовиків до найближчої лікарні.

Перед цим росіяни публікували у соцмережах кадри зі спалахами та вибухами.

Глава Чечні Рамзан Кадиров підтвердив атаку на будівлю МВС у Грозному. За його словами, поранено чотирьох російських силовиків.

Кадиров опублікував відео з місця і заявив, що поранено чотирьох бійців, а фрагменти збитого безпілотника, що впали, пошкодили дах і вибили шибки в казармі спецполку поліції. Глава Чечні пообіцяв помститися за атаку на Грозний.

«Резерв із 84-х тисяч добровольців та бійців підрозділів із Чеченської республіки готовий висунутись на передову за першим наказом. Не для того ми бережемо нашу республіку, щоб дозволити якимсь наркоманам, шайтанам чи сатаністам втілювати їхні хворі ідеї. Ми цього так не залишимо! І лише за цих чотирьох поранених ми покладемо 400 укронатівців», — написав він.

Безпілотники не вперше атакують Грозний.

Нагадаємо, 4 грудня невідомий безпілотник атакував Чечню, вдаривши по будівлі полку поліції спеціального призначення у центрі міста Грозний.

За повідомленням Міністерства оборони РФ на ранок 12 грудня, черговими засобами ППО «знищено та перехоплено 16 українських БПЛА літакового типу».

Наголошується, що над територією Курської області знищено чотири БПЛА, один – над територією Чеченської республіки, три – над територією Республіки Північна Осетія-Аланія та вісім – над територією Криму.

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