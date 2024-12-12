Україна зараз не готова до мирних переговорів з РФ: у Зеленського назвали причину

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: ОПУ

Україна зараз не готова до переговорів з Росією щодо завершення війни у контексті сильних переговорних позицій. Про це в інтерв'ю проєкту «Карп'як на Суспільному» повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.



За його словами, йдеться про брак озброєнь, а також чіткі гарантії щодо того, що РФ через 2-3 роки не нападе знову.



«Саме тому ми сьогодні говоримо з партнерами, чому так важливо посилити Україну. А взагалі треба розбивати російські наративи, що нібито Україна хотіла війни. Україна не хотіла її та ніяк Росію не провокувала. РФ прийшла сюди не захищати когось, адже не захищає навіть свою територію. Путіну важливо продовжувати агресію на нашій території. Тому для початку переговорів Україна має бути сильною. І тоді зможе говорити з РФ на рівних. Тому що все, що звучить із Кремля – це мова ультиматумів», – зазначив Єрмак.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність знову провести переговори з главою Кремля Володимиром Путіним.