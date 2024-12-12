У Таганрозі 41 військовослужбовець поранений, один загинув внаслідок вчорашньої ракетної атаки — ЗМІ

Внаслідок вчорашньої ракетної атаки по військових об'єктах у російському Таганрозі одна людина загинула, понад 40 поранено. Ілюстративне фото

Російське видання ASTRA з'ясувало деталі ракетної атаки в ніч із 10 на 11 грудня на військовий аеродром у Таганрозі Ростовської області РФ.

За даними джерел видання в медичних установах міста, 11 грудня госпіталізовано після ракетних ударів 26 військовослужбовців, один загинув на місці.

«Ще 15 російських військовослужбовців поранено в результаті вчорашньої атаки на військову частину в Таганрозі на Театральній вулиці, де дислокується 5-а авіаційна група 6955-ї АвБ», — йдеться в повідомленні.

Таким чином, загальна кількість поранених внаслідок ракетної атаки 11 грудня на Таганрог – 41 особа, ще один військовий загинув, пише ASTRA.

Раніше Міноборони РФ підтвердило удар по військовому аеродрому в Таганрозі ракетами ATACMS.

Крім аеродрому атаковано авіаремонтний завод, а також військову частину, де дислокується 5-а авіаційна група 6955-ї АвБ.

Пізніше спікер Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що «відповідь на удари ЗСУ західними ракетами по Таганрогу піде тоді і так, як буде визнано доцільним».

Нагадаємо, в ніч на 11 грудня Таганрог Ростовської області Росії зазнав ракетного удару. Було атаковано військовий аеродром, воїнська частина та авіаремонтне підприємство.