Кількість загиблих після удару РФ по Запоріжжю збільшилася

Кількість загиблих у Запоріжжі після удару РФ збільшилася. Фото: ДСНС Запоріжжя

У Запоріжжі після ракетного удару РФ збільшилася кількість загиблих, наразі вже відомо про 10 убитих мирних жителів. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.



«Також внаслідок російського ракетного удару 10 грудня постраждали 22 особи. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Під завалами будівлі, напевно, ще є люди», — йдеться у заяві рятувальників.



Зазначається, що з-під завалів будівлі, зруйнованої російською ракетою 10 грудня, рятувальники дістали тіло жінки.

Рятувальники розбирають завали після ракетного удару РФ. Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, надвечір 11 грудня у Запоріжжі помер один із постраждалих після чергового російського ракетного удару.