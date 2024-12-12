Шольц заявив про готовність знову провести переговори з Путіним

Шольц хоче знову поговорити з Путіним. Фото: Steffen Kugler/Bundesregierung/dpa-Pool/dpa

Канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий знову провести переговори з главою Кремля Володимиром Путіним, попри невдалу телефонну розмову, яка відбулася у листопаді. Про це повідомляє Aachener-zeitun.



«Це було розчарування. Тому що він просто знову повторив усі свої формули», — зазначив він.



За словами Шольца, телефонна розмова була необхідна, щоб дати зрозуміти Путіну, що він не може сподіватися на те, що німецька підтримка Україні зменшиться, і закликати її «до того, що він також має вивести війська, щоб могла розвиватися основа для миру.



«Це необхідно зробити, і я зроблю це знову (знов провести телефонну розмову – ред.). Але ми не повинні мати жодних ілюзій», — резюмував німецький лідер.



Раніше ми писали, що канцлер Німеччини Шольц та Путін протягом години розмовляли телефоном 15 листопада. Востаннє вони спілкувалися телефоном у грудні 2022-го. Зазначається, що Шольц засудив війну РФ проти України, а також закликав Путіна припинити її та вивести війська.



Крім того, канцлер закликав Росію бути готовою до переговорів з Україною. Напередодні цієї розмови Шольц зателефонував президенту Володимиру Зеленському.