(Не)Відновлення в окупації: кому Росія будує житло в захоплених українських містах

Так виглядає процес відновлення житла в окупованій Авдіївці. Фото: «ДАН»

Відновлення Авдіївки нібито стартує з одного кварталу — таку новину нещодавно поширило угруповання «ДНР». Окупаційна влада практично щотижня обіцяє почати в місті роботи, але через дев'ять місяців після захоплення, люди в Авдіївці, як і раніше, без допомоги, житла і комунікацій. З іншого боку, є Маріуполь, з якого Росія робить вітрину відновлення й обіцяє місцевим жителям компенсації та нові квартири. У підсумку виявляється, що вони не безплатні та місцеві мешканці все одно змушені перебиватися, хто як може. Яка ситуація з житлом в окупації — читайте в статті «Новин Донбасу» на прикладі двох міст.

Росія вкотре заявила про відновлення Авдіївки

Місто-привид, де не залишилося майже жодного вцілілого будинку — так досі виглядає Авдіївка Донецької області. Росія окупувала місто в середині лютого 2024 року. Практично одразу ж угруповання «ДНР» в особі її очільника Дениса Пушиліна почало давати обіцянки, що Авдіївку відновлять дуже швидко, але минуло понад дев'ять місяців. У зруйнованому місті нічого не змінилося. У березні віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін заявляв, що Авдіївку можна відновити за рік.



«Авдіївка постраждала, але з урахуванням масштабу, що там не так багато жило жителів, щойно ми відсунемо лінію зіткнення, ми швидко приступимо до її відновлення і відновимо протягом року. Я не бачу там якихось особливих проблем», — говорив Хуснуллін.

Авдіївка, жовтень 2024 року. Фото: «ДАН»

За дев'ять місяців Росія захопила більш ніж 30 кілометрів території на захід від Авдіївки. Просунулися окупанти і південно-західніше, але відновлювати зруйноване місто РФ так і не почала. Проте кремлівські ставленики продовжують повторювати одне й те саме: нібито ЗСУ ще занадто близько. У цей час люди, що залишилися в Авдіївці, а таких, за даними окупантів, понад дев'ятсот, продовжують жити в підвалах. У травні знову-таки Марат Хуснуллін обіцяв, що до холодів їх мають забезпечити водою, електрикою і теплом. До грудня комунікацій у місті, як і раніше, немає. 20 листопада Хуснуллін зробив ще одну заяву.



«В Авдіївці ми домовилися, що один великий квартал підготуємо для життя, забезпечимо водою, електрикою, за можливості теплом. І далі вже складемо план відновлення», — сказав віцепрем'єр РФ.



При цьому, який це буде квартал і коли почнеться відновлення, чи отримають жителі компенсації та квартири в нових будинках — невідомо. 25 листопада глава угруповання «ДНР» Денис Пушилін із пафосом передав ключі від відремонтованих квартир кільком сім'ям з Авдіївки. Судячи з інформації на паспорті об'єкта (паспорт об'єкта — інформаційний стенд із набором даних про будівельний майданчик і про те, які роботи на ньому проводять — ред.), це будинок на бульварі Шевченка, 6, недалеко від міської ради. Тобто, це центр Авдіївки.

Скріншот із відеорепортажу про відновлення будинків. Фото: телеграм-канал глави угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна

З відео, опублікованого окупантами, видно, що будинок цей не був зруйнований. На ньому не видно слідів гару, лише встановлено нові вікна. Тобто, відновлення в цьому випадку — це голосно сказано. Та й квартири людям ніхто не дарує. Навіть сам Пушилін уточнює: йдеться про те, щоб місцеві жителі могли перезимувати. До речі, без особливої радості, а з набором запитань сприйняли цю новину навіть прихильники РФ.

Скріншоти з обговорення новини про відновлення будинку: телеграм-канал «Авдеевка.RU»

Крім запитань, які ставлять у чатах, виникають й інші: якщо в Авдіївці немає комунікацій, яким чином їх підвели до цього будинку? Якщо один будинок окупанти нібито змогли відновити, чому ж не відроджують життя у всій Авдіївці, як обіцяли? З боку це виглядає, наче Росії просто набридли докори з приводу цього окупованого населеного пункту. Тож РФ вирішила кинути кісточку пропагандистам, які тепер тягнутимуть її в усі ефіри, щоб показати: Авдіївка не покинута, про людей ніхто нібито не забув. Хоча насправді все зовсім не так.

Так виглядає процес відновлення житла в окупованій Авдіївці. Фото: «ДАН»

Маріуполь: житло будують, але не для українців

Маріуполем окупанти пишаються. Це нібито місто-приклад того, на що РФ перетворює зруйновані населені пункти. Звісно, пропагандисти опускають момент, що до відновлення знищують міста самі ж російські військові. Проте нові лікарні, школи та навчальні заклади, пафосно відкриті Володимиром Путіним через відеозв'язок — усе це відбувається здебільшого в Маріуполі. Про якість цих об'єктів можна почитати лише в місцевих чатах.



Медіа, підконтрольні окупантам, негативні теми намагаються не висвітлювати. Але в мережі постійно спливають нові відеозвернення маріупольців, які руйнують утопічну картинку окупантів



«Наші будинки по проспекту Металургів 85, 87, 89, 91 постраждали під час бойових дій у березні 2022 року. Потім їх знесли. Від керівників різних рівнів лунали обіцянки про відновлення міста та повернення мешканцям житла. У реальності лише одиниці отримали компенсаційне житло на околиці міста», — розповідають маріупольці в одному зі звернень.

Відеозвернення маріупольців, які залишилися без житла. Кадр з відео

Проспект Металургів — це практично центр міста. Місце, ідеальне для нового житлового комплексу, який вирішила будувати Росія. Наразі тут уже з'явилася одна з восьми багатоповерхівок ЖК «Ленінградський квартал» з іпотечним житлом, ціна на яке чимала. Наприклад, квартира площею близько 40 квадратних метрів коштує приблизно 7 мільйонів рублів — величезна сума для більшості маріупольців. Мешканцям знесених будинків місця в «Ленінградському кварталі» не знайшлося. Через російську агресію вони змушені винаймати житло або шукати місце у родичів і друзів.

Скріншоти з чату телеграм-каналу «Черный список. Мариуполь»

Будує ЖК «Ленінградський квартал» компанія «СУ-2007», зареєстрована в Маріуполі зовсім недавно. Це дочірнє підприємство ТОВ «СУ-2007» з Краснодарського краю, яке існує вже 16 років.

Скріншоти з сайту «Audit-it.ru»

У мережі можна знайти інформацію, що, згідно з розпорядженням російського уряду, «СУ-2007» затвердили як найбільшого постачальника для виконання робіт з відновлення житлового фонду та інфраструктури на окупованій Донеччині. Щоправда, розпорядження це знайти неможливо, та й будує компанія лише в Маріуполі.

Житловий комплекс «Ленінградський квартал» у Маріуполі, листопад 2024 року. Фото з сайту ЖК

Крім цієї фірми, нібито відновлюють місто й інші компанії. Так, забудовник ЖК «Будинок з годинником» — ТОВ «СЗ НР-Девелопмент». Ця юридична особа в реєстрах теж з'явилася нещодавно, зареєстрована вона в Донецьку.

Скріншот з сайту Audit-it.ru

Як каже президент Маріупольського телебачення (2019-2023 роки), волонтер і блогер Микола Осиченко, навіть ті будівельні компанії, які зареєстровані в окупації, досі ймовірно пов'язані з Міноборони РФ.



«Чому деякі фірми зареєстровані на окупованих територіях? Щоб розмивати кошти. Якщо комусь дали зареєструвати на окупованій території, я думаю, що це може для того, щоб хтось з окупаційної влади міг заробити собі трішки грошей», — вважає Осиченко.

«Я знаю випадки, коли на третій рік окупації люди живуть у підвалах»

За словами Миколи Осиченка, у Маріуполі квартири отримують одиниці. Здебільшого на околицях міста.



«Це ми можемо бачити по новобудовах, які будували ще наприкінці 2022 року. Ці мікрорайони "Невський" і так далі. Вони на третій рік окупації стоять не заселені на 100%. Тобто, не видають там усім квартири, кому обіцяли. Дивні речі з правом власності. Тому що мені жодна людина не показала документ, у якому було написано, що це справді його. Мені казали, що це так зване муніципальне житло. Я знаю випадки, коли досі люди живуть по підвалах, бо їм більше жити ніде. Їм нічого не дають, їхні будинки не ремонтують», — коментує Микола Осиченко.



Що означає муніципальне житло? Те, що людина може з часом його викупити або теж узяти в іпотеку. Тобто, навіть такі квартири не безплатні. Нині всі російські компанії будують іпотечне житло переважно в центрі Маріуполя. Воно по кишені росіянам, які приїхали сюди, але не корінним жителям.

ЖК, які зараз РФ будує в Маріуполі. Скріншот із сайту «Наш.дом.рф»

Для того, щоб не видавати маріупольцям житло в новобудовах, окупанти готові змінювати навіть генеральні плани міста. Наприклад, на цій кадастровій карті по вулиці Купріна є будинки під номерами 65 і 69.

Скріншот з сайту Egrp.365.ru

Але окупанти їх знесли. І тепер житлові комплекси будують по вулиці Купріна, 65-а і 69-б. Тобто, адрес, за якими у маріупольців зареєстрована їхня нерухомість, уже не існує. Жодних прав на квартири в них тепер немає.



«Земля передається, продається інвестиційним будівельним компаніям із Росії. І на цьому місці будуються нові будинки. Причому, вони набагато якісніші, ніж на околицях. Будуються нові будинки, але вони вже за новою адресою. Тобто, все, вони вже не там, де були. Якщо це був будинок по Нахімова, 82, а на його місці побудували новий і дали йому адресу провулок Новоросійський. І люди, які чекали на своє житло в їхньому новому будинку, вони були шоковані, тому що тепер вони навіть не можуть піти до суду», — розповідає Микола Осиченко.



Тож маріупольці продовжують записувати звернення до Путіна. Лише за цю осінь їх було щонайменше чотири. Це мешканці більш ніж десяти будинків у різних частинах міста. Усі вони після окупації залишилися практично на вулиці.



«Два роки ми вже бомжуємо. Зверніть увагу на людей. Ви людей за людей не вважаєте», — кажуть жителі багатоповерхівок на вулиці Полтавській.

Відеозвернення маріупольців, які залишилися без житла. Кадр з відео

Будинки цих людей окупанти теж знесли, але не дали їм ні квартири в новобудовах, ні компенсаційне житло. Загалом, за даними самих маріупольців, угруповання «ДНР» демонтувало в місті близько 500 будинків. На цих знімках, опублікованих радником законного глави Маріуполя Петром Андрющенком, видно масштаби знесення. На першому фото — місце, яке окупанти місяць тому виділили для будівельного сміття після демонтажу будинків. На другому — на що перетворився полігон станом на зараз. Це просто гори знесених об'єктів.

Скріншоти з телеграм-каналу «Андрющенко Time»

На жодне зі звернень жителів Маріуполя, яких з моменту окупації було записано безліч, у Кремлі не відреагували.

«Моя квартира — це коробка зі стінами, жити там не можна»

У той час як частина людей у Маріуполі чекають на бодай якесь житло від окупантів замість знищеного, інші сподіваються на ремонт своїх квартир, які постраждали під час бойових дій. Це ще одна велика програма Росії, яку постійно піарять окупанти. Але навіть у тих випадках, коли РФ справді відновлює житло, у підсумку люди отримують зовсім не те, чого очікували. Аліна (ім'я змінено) виїхала з Маріуполя за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Вона змушена була залишити свою двокімнатну квартиру на одному з центральних проспектів міста. Наприкінці березня 2022 року, коли Росія дуже активно обстрілювала Маріуполь, будинок Аліни загорівся. Два під'їзди вигоріли повністю. В одному з них була квартира дівчини. Від житла практично нічого не залишилося. Лише стіни.

«Після того, як Маріуполь повністю окупували, почалися рухи з відновленням. Сусіди, які залишилися в місті, і чиї квартири не постраждали, почали лобіювати відновлення будинку. Початковий аналіз бетону показав, що відновлювати будинок не можна. Два під'їзди посередині, які горіли, можуть завалитися. Проте потім відновлення почалося. Окупанти поставили пластикові вікна, двері на балкон, двері в під'їзд, очистили стіни від гару, зробили міжквартирні стіни, які були зруйновані пожежею», — розповідає Аліна.



Дівчина, як і раніше, перебуває на підконтрольній Києву території, повертатися в захоплений Маріуполь вона не планує, доступу до житла у неї немає. Але, навіть якби Аліна приїхала назад, жити у своїй квартирі вона б не змогла. Адже таке грандіозне відновлення, яким хваляться пропагандисти — це лише вершина айсберга. Протерти стіни й поставити вікна — цього недостатньо для комфортного життя. До війни у квартирі Аліни була сантехніка, меблі, ремонт. Тепер це лише коробка з вікнами. На те, щоб зробити її житловою, потрібні чималі фінансові кошти.



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