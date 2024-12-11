В окупованому Новодружеську «ЛНР» близько двох років немає світла: невідомо, коли відновлять електропостачання

У тимчасово окупованому місті Новодружеськ Луганської області від початку повномасштабної війни почалися проблеми з електропостачанням. У місті близько двох років немає світла. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Місцеві жителі, які залишилися, сподівалися на розв'язання проблеми під час псевдореферендуму, потім після так званих перших виборів. А ще — зі зміною куратора з РФ та лисичанського гауляйтера», — наголосив він.



Лисогор додав, що у Новодружеську досі відсутні ознаки відновлення об'єктів критичної інфраструктури. Нещодавно розпочали демонтувати обладнання на трансформаторних підстанціях.



«До робіт залучили представників армії РФ. Світла не буде», — резюмував чиновник.



Раніше ми писали, що станом на 10 грудня в тимчасово захопленій Росією Горлівці дві тисячі абонентів залишаються без електропостачання.