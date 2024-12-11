Окупована Горлівка після обстрілу — частково без світла, води та тепла

Обстріл 11 грудня залишив мешканців окупованої Горлівки без світла, води та тепла. Про це заявили в окупаційній адміністрації міста.



Без електроенергії перебувають 77 тисяч жителів Микитівського та Центрально-Міського районів міста, без води — понад 106 тисяч абонентів.



Ще понад 15 тисяч жителів залишилися без тепла.



Раніше ми писали, що у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області склалася критична ситуація з водопостачанням: вода або повністю відсутня, або подається у вкрай забрудненому стані.



Учора, 10 грудня, у тимчасово захопленій Росією Горлівці Донецької області дві тисячі абонентів були без електропостачання.