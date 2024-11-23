Модульні укриття, опалювальний сезон та евакуація: як живе прифронтова Дружківка

Дружківка. Фото: Новини Донбасу

Донецька область залишається одним із найнебезпечніших регіонів для життя в Україні. Російські військові застосовують практично усі види зброї по містах, підконтрольних Україні, відтак життя громадян опиняється у небезпеці.



«Новини Донбасу» звернулися до керівника Дружківської міської військової адміністрації Сергія Боєвського із проханням розповісти про життя міста, відповівши на 10 запитань.

Сергій Боєвський Начальник Дружківської міської військової адміністрації

— Пане Сергію, скільки наразі цивільного населення залишається у Дружківці?



— Наразі у Дружківській міській територіальній громаді орієнтовно залишається 32 тисячі цивільних осіб.



— Наскільки активно люди користуються або користувалися послугою евакуації з міста?



— У перші місяці війни населення громади активно користувалося послугами евакуації. На даний час евакуація проводиться, але кількість мешканців, що виїжджають, зменшилася.

Наслідки обстрілу в Олексієво-Дружківці, травень 2024 року. Фото: Новини Донбасу

— Яка ситуація із водопостачанням? Чи відчуваєте дефіцит?



— У зв'язку з тим, що єдиним централізованим джерелом постачання води до громади є Другий Донецький водогін, у разі проведення аварійно-відновлювальних робіт на ньому, водопостачання до громади припиняється. Ситуація з водопостачанням у Дружківці нестабільна, але Дружківською міською військовою адміністрацією постійно ведеться робота з забезпечення мешканців водою. Облаштовано 25 свердловин, три з яких оснащені установками для фільтрації та підготовки питної води, наявна пересувна осмотична установка та 80 одиниць ємностей для зберігання питної води об’ємом по 300 літрів кожна, які постійно наповнюються водою та використовуються населенням.



— Чи вистачає людям тепла з настанням холодів?



— У Дружківській громаді опалювальний сезон розпочався відповідно до графіку. Незважаючи на перебої з енергопостачанням всі котельні запущено. Будинки містян забезпечені тепловою енергією. Наразі комунальні служби працюють над розповітрюванням мережі опалення. Роботи ускладнюються відсутністю мешканців у квартирах, які евакуювалися.



— Чи готове місто до можливих відключень світла?



— У разі відключення світла, всі підприємства критичної інфраструктури забезпечені генераторами i запасом палива. Крім того, на території громади працюють пункти незламності, які готові до прийому громадян під час блекауту.



— Два роки тому у містах на Донеччині почали встановлювати бетонні мобільні укриття. Скільки таких є у Дружківці?



— Усього у Дружківській громаді на сьогоднішній день розташовано 12 модульних мобільних укриттів в місцях найбільшого скупчення людей. Робота у даному напрямку триває.

Одне з мобільних укриттів у Дружківці. Фото: Міська військова адміністрація

— Чи працюють у місті відділення пошти, банків?



— У громаді працюють відділення пошти та банків, які повністю забезпечують потреби мешканців.



— Чи вистачає медикаментів у лікарнях?



— Медичні заклади забезпечені медикаментами у повному обсязі за рахунок власних коштів та благодійної допомоги. У разі амбулаторного лікування населения отримує медикаменти за рецептами сімейних лікарів за рахунок Державної програми «Доступні ліки», за кошти місцевого бюджету aбo в Гуманітарному штабі видачі лікарських засобів.



— Наскільки активно зараз роздається гуманітарна допомога?



— Завдяки Донецькій обласній державній адміністрації, Краматорській районній державній адміністрації, міжнародним організаціям та благодійним фондам, кожен мешканець громади має можливість отримати гуманітарну допомогу раз на 45 днів. Постраждалим від ракетних ударів громадянам допомога будівельними матеріалами надається постійно.

Закриття розбитих вікон після обстрілу в Дружківці. Фото: Новини Донбасу

— На фоні сумних новин про Селидове, Курахове та інші міста Донецької області, скільки людей звідти переїхало саме до Дружківки? І чи маєте ви план на випадок найгіршого сценарію?



— Станом на 22 листопада 2024 року на обліку в управлінні соціального захисту населення Дружківської міської ради перебуває 14 705 внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися до Дружківської громади з громад Донецької області. 3 метою проведення обов’язкової евакуації населення створено Комісію з питань евакуації та затверджено План евакуації. Дружківська міська військова адміністрація постійно співпрацює з Благодійними Фондами та волонтерами щодо евакуації мешканців.



У разі виникнення загострення ситуації та необхідності проведення примусової евакуації населення громади, Дружківською міською військовою адміністрацією розроблено ряд заходів, серед яких: затверджено списки транспортних засобів для евакуації, визначено місця збірних евакуаційних пунктів, розроблено евакуаційні маршрути та інше.