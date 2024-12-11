Мешканка окупації не може отримати компенсацію від «ДНР» за загиблого на війні сина

Мешканка окупованого Єнакієвого домагається від угруповання «ДНР» виплати компенсації за смерть насильно мобілізованого сина. Проте їй відмовляють, посилаючись на відсутність грошей, пише ASTRA.



Сергія Фоменка примусово мобілізували у 2022 році та відрядили до 58-ї армії, 429 полку, в/год 43057. Чоловік керував екіпажем БМП під час наступу на Запорізькому напрямку в районі села Малі Щербаки. Сергію відірвало ногу і він стік кров'ю 12 травня 2022 року товариші по службі Фоменко повідомили його сестрі Ганні про його смерть. За їхніми словами, Фоменко намагався врятувати екіпаж.



Ганна два тижні намагалася знайти тіло брата, звертаючись до командирів його військової частини, проте там їй заявили, що Фоменко не значився у складі, і про його смерть нічого невідомо.

Сім'я Фоменка мала отримати 5 мільйонів рублів за його смерть, які діляться згідно із законом між родичами: двома 24-річними доньками Фоменка, його матір'ю і батьком. Батько проживає в окупованій Луганській області України і від грошей відмовився, а дочки живуть у Києві, вони не підтримують російське вторгнення. При цьому синові Фоменка, 38-річному Андрію, гроші не належать, бо на момент смерті батька він був старшим за 23 роки. Він також живе в Києві.



Оскільки через рік після смерті ніхто, крім матері Фоменка, не заявив про свою претензію на частку з 5 млн руб., усі гроші мала отримати мати, але цього так і не сталося. Сім'я зверталася до «глави ДНР», до уряду РФ, прокуратури «ДНР», до Слідчого комітету РФ, до міністра оборони РФ, до депутата Держдуми Леоніда Слуцького, і до Володимира Путіна. Після отриманих відписок і коментаря чиновників про те, що «грошей немає», Анна Фроленкова в травні 2024 року звернулася до суду. Там у позові їй відмовили, в апеляції теж.



ASTRA вдалося зв'язатися із сином Андрієм Фоменком, який розповів, що повністю підтримує українську владу, а також сам хотів піти до ЗСУ, але не тримає образи на загиблого батька, який опинився по інший бік фронту, оскільки «у нього не було іншого вибору».



«Швидше за все, він би постраждав ще більше, якби не пішов», — каже син загиблого.



Він розповів, що опинився в Києві ще до вторгнення Росії, оскільки в сім'ї виникли проблеми з грошима, і дітей відправили з Донецької області до Києва, куди також приїжджав батько на заробітки.



Уже після 2014 року Андрій Фоменко з батьком їздив працювати будівельником до Москви і Сочі, але після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року зв'язок із батьком майже повністю обірвався — востаннє вони зв'язувалися 27 лютого 2022 року, а в травні батько загинув.



Дочки Фоменка після вторгнення Росії в Україну перестали спілкуватися з батьком.