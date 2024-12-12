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У США не підтримали ленд-ліз для України на 2025 рік — посол

12 грудня 2024, 12:28

У США не підтримали ленд-ліз для України на 2025 рік — посол

Палата представників США не підтримала ленд-лізу. Фото: ФБ Оксани Маркарової Палата представників США не підтримала ленд-лізу. Фото: ФБ Оксани Маркарової

У США Палата представників ухвалила оборонний бюджет на 2025 рік. Проте програму ленд-лізу для України в ньому не передбачено. Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

«Палата представників США ухвалила закон про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік. Відповідне рішення підтримали 281 конгресмен, проти голосували 140 законодавців (16 республіканців та 124 демократи)», — зазначила вона.

Законопроєкт має схвалити Сенат США, голосування очікується наступного тижня.

Маркарова уточнила, що цього року законопроєкт NDAA містив положення про продовження терміну дії закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні, і Посольство України в США активно адвокатувало його, проте законопроєкт, затверджений Палатою представників, не містив такого положення.

«У консолідованому тексті законопроєкту відповідне положення не включено. Посольство продовжує вести активну роботу щодо збереження цього механізму, який, зокрема, передбачається у двопартійному та двопалатному законопроекті «Stand with Ukraine Act», — заявила вона.

За її інформацією, стосовно України документ містить такі основні положення:

- статтею 1303 продовжено дію заборони на використання будь-яких коштів на дії, які б могли призвести до визнання суверенітету країни-агресора Росії над окупованими регіонами України;

- статтею 1534 міністру оборони США доручається опрацювати можливість створення центру передового досвіду з підтримки розробки та вдосконалення систем озброєння на основі штучного інтелекту. Серед функцій такого центру — сприяння співпраці Пентагону з іноземними партнерами, включаючи Україну, для визначення кращих практик, інструкцій, стандартів і контрольних показників;

- статтею 6411 директору національної розвідки, Державному секретареві і міністру фінансів доручається подати до комітетів Сенату і Палати представників з питань розвідки, закордонних справ, збройних сил, юридичних питань, фінансових питань та з асигнувань доповідь про фінансування рф актів міжнародного тероризму. Зазначена доповідь не є секретною, однак може містити таємні додатки.

Довідка

Ленд-ліз — програма військової та матеріальної допомоги США іншим країнам для зміцнення їхньої обороноздатності. Ця допомога надається на умовах оренди за спеціальними домовленостями.

Вперше закон про ленд-ліз був підписаний 11 березня 1941 року президентом Рузвельтом, який передбачав постачання військової техніки, боєприпасів, сировини, продовольства з умовою оплати після закінчення війни. Платити треба було лише за вцілілу техніку, або її можна було повернути США.

Раніше ми писали, що парламент Канади ухвалив рішення про виділення 764 млн. канадських доларів (приблизно 587 млн. доларів США) на військову допомогу Україні.

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