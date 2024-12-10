Попередньо, в окупованому Єнакієвому Донецької області уражено склад боєприпасів

В окупованому Єнакієвому Донецької області стався вибух.

В окупованому Єнакієвому Донецької області стався обстріл. За попередніми даними, було уражено склад боєприпасів.

Окупаційна влада оголосила екстрену евакуацію мешканців поблизу місця влучання. Подробиці поки що невідомі, але в мережі вже з'явилися кадри з місця події.

Кадри, на яких чутно звуки вторинної детонації на батьківщині колишнього президента України Віктора Януковича, з'явилися у місцевих телеграм-каналах.

Раніше повідомлялося, що авіабомба ФАБ-500, що не розірвалася, знайдена біля кафе в окупованому селищі Корсунь біля Єнакієвого.