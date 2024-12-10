Головне за день: Прапор РФ у Кураховому. Ракетний удар по приватній клініці у Запоріжжі

Політика



Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що до країни завезли «десятки російських ядерних боєголовок».



Суспільство



З 12 грудня у Покровську припинять постачання газу до будинків. Через значні пошкодження газопроводів та постійні російські атаки неможлива ліквідація наслідків бойових дій на системі та відновлення газопостачання.



Станом на 10 грудня у захопленій Росією Горлівці Донецької області дві тисячі абонентів залишаються без електропостачання.



В окупованому Донецьку мешканці мікрорайону Текстильник скаржаться на окупаційну владу, яка не в змозі впоратися з поривами. Співробітники окупаційних комунальних служб відповідають, що нема ні запчастин, ні зварювальника.



Бойові дії



Росія вдарила по Запоріжжю. Зруйновано приватну клініку, четверо людей загинуло, ще 20 поранено, серед них – 5-річна дитина. Ракетний удар РФ по Златополю Харківської області: постраждали п'ятеро людей. Російські війська тричі обстріляли Покровськ за добу – пошкоджено будинки.



У захопленому Єнакієвому Донецької області, за попередніми даними, було вражено склад боєприпасів. Окупаційна влада оголосила екстрену евакуацію мешканців поблизу місця влучення.



У мережі з'явилися кадри із піднятим окупантами російським прапором над елеватором у місті Курахове Донецької області. За словами російського опозиційного військового експерта Яна Матвєєва, це не передній край і сам по собі прапор не підтверджує якогось нового просування загарбників у місті.



Росія зібрала 150 тисяч військових для наступу на Покровському, Курахівському та Времєвському напрямках. Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин.



На території російської Курської області залишаються північнокорейські військові, вони готові вступити в бій будь-якої миті, повідомила заступниця спікера Пентагону Сабріна Сінгх.



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