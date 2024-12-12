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У Покровську припиняється підвезення безкоштовної води — міська адміністрація

12 грудня 2024, 11:39

У Покровську припиняється підвезення безкоштовної води — міська адміністрація

Припиняється підвезення питної води до точок роздачі у Покровську та селах громади Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

«Через небезпеку, що наростає, постійних обстрілів і відсутності водіїв КП «Покровськводоканал» припиняє підвезення питної води до точок роздачі в Покровську та селах громади», — йдеться в повідомленні.

У громаді продовжують функціонувати стаціонарні точки роздачі питної води після очищення системою зворотного осмосу:

- Покровськ, м-н «Лазурний», 1, котельня тепломережі – з 11:00 до 14:00;

- Покровськ, вул. Маршала Москаленка, ЗОШ №12 - з 11:00 до 14:30, неділя - вихідний;

- Покровськ, вул. Івана Мазепи (Шмідта), 3е, насосна станція з 11:00 до 15:00;

- Родинське, вул. Залізнична, 1а – з 11:00 до 15:00;

- Село Леонтовичі (Перше Травня), вул. Зотова, 8 – з 08:00 до 13:00, субота та неділя – вихідний.

Раніше ми писали, що 12 грудня розпочалися ремонтні роботи на Другому Донецькому водопроводі.

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