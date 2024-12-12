Послуги для ВПО від служби зайнятості: Перекваліфікація, власний бізнес та ваучери на навчання

Війна внесла істотні корективи в життя мільйонів українців, змусивши їх залишити свої будинки та шукати безпечніші місця для життя. Державна служба зайнятості пропонує безліч можливостей для забезпечення внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО) роботою, у тому числі програми перекваліфікації, створення власного бізнесу, тимчасової зайнятості тощо.



При зверненні ВПО до центру зайнятості фахівці надають індивідуальні консультації та допомогу у підборі роботи, враховуючи їхній досвід, професійні навички та інтереси, здійснюють підбір вакансій, за необхідності з організацією професійної підготовки безпосередньо на майбутньому робочому місці.



Для тих клієнтів, які мають намір змінити професійний напрямок та потребують консультування щодо кар'єрних можливостей, надаються послуги з профорієнтації, що допомагає зрозуміти свою мету, інтереси, сильні сторони та потенціал, а також визначити, які професійні шляхи вибрати для досягнення успіху.



Також служба зайнятості пропонує ВПО роботи тимчасового характеру, у тому числі

участь у суспільно корисних роботах за проєктом «Армія відновлення».



Внутрішньо переміщені особи, які не перебувають на обліку у службі зайнятості, можуть безоплатно підвищити свій професійний рівень за допомогою ваучера на навчання.



Переселенці, які бажають шукати роботу самостійно, можуть скористатися Єдиним порталом вакансій. Цей онлайн-сервіс допоможе отримати інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі, напряму, очікуваного рівня зарплати тощо. Нові вакансії з'являються в режимі реального часу і є максимально актуальними. На сьогодні портал містить близько 250 тисяч пропозицій роботи.



Для бажаючих відкрити власну справу або розширити бізнес-служба зайнятості пропонує скористатися грантовою програмою «Власна справа». Розмір мікрогрантів складає від 50 до 250 тисяч гривень. Крім цього, для ВПО з-поміж учасників бойових дій доступна програма «Грант для ветеранів та членів їхніх сімей», за якою розмір гранту становить від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. Умовою отримання грантів є створення нових робочих місць.



Подання заявок на грантові програми відбувається через портал Дія. Серед фінансових стимулів для роботодавців, які беруть на роботу ВПО, діють державні програми:



- підтримки роботодавця у вигляді компенсації на оплату праці за працевлаштування

внутрішньо переміщених осіб (за умови працевлаштування зареєстрованих безробітних у складі ВПО).



- компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час військового стану в Україні (за кожну працевлаштовану особу з числа ВПО).



Докладніше про послуги для ВПО можна дізнатися на сайті Державної служби зайнятості.



Якщо вам потрібна допомога у пошуках роботи, звертайтесь до фахівців служби

зайнятості, контакти можна знайти на сайті Донецького обласного центру зайнятості за посиланням: Чат-бот в Telegram «Єдине вікно: помічник ВПО»



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