Обстріл Херсона: снаряд РФ влучив у багатоквартирний будинок

Снаряд РФ влучив у багатоквартирний будинок в Херсоні. Фото: ДСНС Херсонської області

Вранці російські окупанти обстріляли житловий район Херсона, снаряд РФ влучив у багатоквартирний будинок та припаркований поряд автомобіль. Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Снаряд РФ влучив у багатоквартирний будинок в Херсоні. Фото: ДСНС Херсонської області

Рятувальники оперативно загасили палаючу автівку й обстежили пошкоджений будинок.

Снаряд РФ влучив також в автівку у Херсоні. Фото: ДСНС Херсонської області

«На щастя, у квартирі, куди влучив снаряд, пожежа не виникла», - уточнили рятувальники відділу з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.