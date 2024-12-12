Обстріл Херсона: снаряд РФ влучив у багатоквартирний будинок

Вранці російські окупанти обстріляли житловий район Херсона, снаряд РФ влучив у багатоквартирний будинок та припаркований поряд автомобіль. Про це повідомила пресслужба ДСНС України.
Снаряд РФ влучив у багатоквартирний будинок в Херсоні. Фото: ДСНС Херсонської області
Рятувальники оперативно загасили палаючу автівку й обстежили пошкоджений будинок.
Снаряд РФ влучив також в автівку у Херсоні. Фото: ДСНС Херсонської області
«На щастя, у квартирі, куди влучив снаряд, пожежа не виникла», - уточнили рятувальники відділу з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.
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