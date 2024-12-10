В окупованій Горлівці дві тисячі абонентів залишаються без світла

Станом на 10 грудня у тимчасово захопленій Росією Горлівці Донецької області дві тисячі абонентів залишаються без електропостачання. Про це повідомив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін, передають російські ЗМІ.



«Всі котельні запитані та тепло подаються до всіх районів Горлівки, крім селища шахти імені Гагаріна. Горлівчанам пропонуються обігрівачі чи переселення до безпечних районів», — зазначив він.



Раніше ми писали, що у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області склалася критична ситуація з водопостачанням: вода або повністю відсутня, або подається у вкрай забрудненому стані.