Окупанти перекидають військову техніку з Криму в Запорізьку область

Агенти українського спротиву «АТЕШ» зафіксували та відстежили переміщення колони військової техніки, яка рухалася трасою на північ від Криму у бік Запорізької області.
Окупанти перекидають техніку із Криму у бік Запоріжжя. Фото: АТЕШ
За інформацією українців у Криму, ймовірно, колона прямує у бік тимчасово окупованої Запорізької області, де російські війська ведуть активні наступальні дії та планують посилювати їх.
Окупанти перекидають техніку із Криму у бік Запоріжжя. Фото: АТЕШ
У складі колони було помічено безліч броньованої техніки, включно з танками, БМП і БТР, а також військові тягачі та вантажівки.
Раніше повідомлялося, що в Курську область росіяни перекидають китайські військові багі.
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