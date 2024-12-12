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Окупанти перекидають військову техніку з Криму в Запорізьку область

12 грудня 2024, 07:29

Окупанти перекидають військову техніку з Криму в Запорізьку область

Окупанти перекидають техніку з Криму в бік Запоріжжя. Фото: АТЕШ Окупанти перекидають техніку з Криму в бік Запоріжжя. Фото: АТЕШ

Агенти українського спротиву «АТЕШ» зафіксували та відстежили переміщення колони військової техніки, яка рухалася трасою на північ від Криму у бік Запорізької області.

Окупанти перекидають техніку із Криму у бік Запоріжжя. Фото: АТЕШ

За інформацією українців у Криму, ймовірно, колона прямує у бік тимчасово окупованої Запорізької області, де російські війська ведуть активні наступальні дії та планують посилювати їх.

Окупанти перекидають техніку із Криму у бік Запоріжжя. Фото: АТЕШ

У складі колони було помічено безліч броньованої техніки, включно з танками, БМП і БТР, а також військові тягачі та вантажівки.

Раніше повідомлялося, що в Курську область росіяни перекидають китайські військові багі.

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