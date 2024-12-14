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«Шахеди» вночі атакували Україну: скільки дронів збили

14 грудня 2024, 09:33

«Шахеди» вночі атакували Україну: скільки дронів збили

Російські війська 13 грудня завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктів два ракетні та 38 авіаційні удари. Армія окупанта скинула 51 керовану авіабомбу.

У Генштабі повідомили, що окупант також здійснив понад 3200 обстрілів, з них 104 із реактивних систем залпового вогню.

Україна зазнала повітряної атаки з боку Росії в ніч проти 14 грудня. Усього для удару застосовано 132 БпЛА.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

До ранку 58 ударних дронів збито у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Крім того, «через активну протидію Сил оборони 72 безпілотники не досягли своїх цілей (локально втрачені), два — повернулися до Росії».

Дронами-камікадзе «Shahed-136» була атакована Київська область.

Сили оборони в ніч виявили та знешкодили різними способами близько десятка російських дронів, які загрожували Києву, повідомили у міській військовій адміністрації.

«Повітряна тривога у столиці оголошувалась двічі і сумарно вона тривала три з половиною години. Дрони заходили хвилями і в різних напрямках», —  розповів начальник столичної військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, зафіксовано падіння уламків збитого дрона у Дарницькому районі Києва.

«Попередньо — на відкритій території та без постраждалих», — уточнив Попко.

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч Технологічної ставки, учасники якої обговорили захист українського неба, зокрема протидію російським «шахедам» та ракетам.

Як повідомлялося, Росія в ніч на 13 грудня атакувала Україну за допомогою 287 цілей, зокрема було застосовано 94 ракети та 193 БПЛА. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, Сил оборони України та F-16.

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