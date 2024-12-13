В Іспанії футбольні вболівальники розгорнули на трибуні прапор «ДНР», а у FIFA показали Україну без Криму

У FIFA під час жеребкування на Чемпіонат світу-2026 з футболу показали Україну без Криму. Фото: Суспільне

Іспанські футбольні фанати розгорнули на трибуні прапор «ДНР» під час матчу місцевої команди «Реал Сосьєдад» проти київського «Динамо». Про це пишуть прокремлівські ЗМІ.

Представники київського клубу вже подали скаргу до УЄФА та попросили провести розслідування.

Іспанська команда здобула перемогу з рахунком 3:0. «Динамо» втратило шанси на вихід у плей-офф турніру і залишилася єдиною з 36 команд ЛЄ, яка не набрала жодного очка.

Крім того, сьогодні у FIFA під час жеребкування на Чемпіонат світу-2026 з футболу показали Україну без Криму.

За результатами жеребкування Україна у групі D зіграє з Францією чи Хорватією (команди, яка виграє у протистоянні), а також з Ісландією та Азербайджаном.