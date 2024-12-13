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Шахівська громада на Донеччині за рік витратила 59 млн грн на оборону

13 грудня 2024, 22:20

Шахівська громада на Донеччині за рік витратила 59 млн грн на оборону

Шахівська сільська військова адміністрація протягом року зробила кілька великих закупівель. Їхня загальна вартість — 79,4 мільйона гривень. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

«Найбільший відсоток з проведених закупівель громади склали видатки на будівництво фортифікаційних споруд, загальна вартість яких — 59 мільйонів 443 тисячі гривень. Всі процедури закупівель для придбання матеріалів на будівництво фортифікаційних споруд проведені за нормами діючого законодавства. Якщо якісь закупівлі оголошувались без використання електронної системи закупівель, то нагальна потреба для цього підтверджена запитами військових частин», — заявив голова адміністрації Сергій Сажко.

За його словами, протягом року Шахівська громада також спрямовувала кошти на утримання доріг, придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення діяльності установ та комунальних установ, утримання захисних споруд цивільного захисту, а також облаштування простого укриття.

Проводились закупівлі, спрямовані на ліквідацію наслідків російських обстрілів, придбання енергоносіїв та інші закупівлі.

На відкритих торгах закупили бронежилети та шоломи на загальну суму 787 тисяч гривень.

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Як повідомлялося, витрати на оборону України у 2025 році становитимуть не менше 2,23 трлн грн.

За перший тиждень грудня 18 громад Донеччини провели та запланували 50 закупівель на загальну суму 58,9 мільйонів гривень.

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