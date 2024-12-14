Обстріли Донецької області: пошкоджено багато будинків, постраждалих — немає

У Донецькій області, як і раніше, щодня фіксують наслідки обстрілів з боку російських військ.



За добу окупанти 5 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, інформація про постраждалих за добу не надходила.



У Кураховому та прилеглих селах пошкоджено численні багатоповерхові та приватні будинки. У Покровську 1 будинок зруйновано та 1 пошкоджено.



У Миколаївці під Краматорськом пошкоджено 11 будинків, лінії електропередач та тепломережу.



У Сіверську пошкоджено 2 багатоповерхівки. У Часівоярській громаді пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерхівку та інфраструктурний об'єкт.

Окуповані Горлівка та Донецьк зазнали обстрілу увечері 13 грудня. В окупаційній адміністрації «ДНР» завили про поранення трьох мирних мешканців.



Російські окупанти 12 грудня знову обстріляли Донецьку область. Внаслідок атаки пошкоджено будинки. Постраждалих та жертв немає.