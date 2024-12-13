Суд засудив соратницю Азарова до 14 років за допомогу постпреду РФ в ООН

Завдяки СБУ 14 років ув'язнення отримала соратниця Азарова Олена Бережна, яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ в ООН. Про це йдеться у звіті пресцентру служби безпеки.
«До тюремного ув'язнення засуджено агентку ФСБ, яка входила до близького оточення експрем'єра Миколи Азарова і займалася підривною діяльністю в Україні "під прикриттям" керівниці однієї з громадських організацій», - повідомили в СБУ.
Лист «вдячності» за роботу на РФ. Фото: СБУ
СБУ затримала її у березні 2022 року у Києві. За даними слідства, фігурантка готувала тези промови постійного представника РФ в ООН для 11-ї сесії Генеральної Асамблеї, яка проходила в перші дні повномасштабного вторгнення Росії.
Тоді постпред країни-агресорки використав офіційний лист керівниці ГО для дискредитації України на міжнародній арені та виправдання збройної агресії РФ.
Листування колаборантки з окупантами. Фото: СБУ
За матеріалами контррозвідки та слідчих СБУ суд визнав зловмисницю винною за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та призначив їй 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У ході розслідування встановлено, що окрім підготовки антиукраїнських заяв у міжнародних інстанціях зрадниця готувала для окупантів «звіти» щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.
Олена Бережна, агентка ФСБ та помічниця експрем'єра Азарова. Фото: телеграм
Також вона виступала в ефірах заборонених телеканалів Віктора Медведчука, де розповсюджувала кремлівські наративи нібито від імені «громадського активу» України.
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