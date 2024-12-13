Суд засудив соратницю Азарова до 14 років за допомогу постпреду РФ в ООН

Соратниця Азарова Олена Бережна. Фото: СБУ

Завдяки СБУ 14 років ув'язнення отримала соратниця Азарова Олена Бережна, яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ в ООН. Про це йдеться у звіті пресцентру служби безпеки.



«До тюремного ув'язнення засуджено агентку ФСБ, яка входила до близького оточення експрем'єра Миколи Азарова і займалася підривною діяльністю в Україні "під прикриттям" керівниці однієї з громадських організацій», - повідомили в СБУ.

Лист «вдячності» за роботу на РФ. Фото: СБУ

СБУ затримала її у березні 2022 року у Києві. За даними слідства, фігурантка готувала тези промови постійного представника РФ в ООН для 11-ї сесії Генеральної Асамблеї, яка проходила в перші дні повномасштабного вторгнення Росії.



Тоді постпред країни-агресорки використав офіційний лист керівниці ГО для дискредитації України на міжнародній арені та виправдання збройної агресії РФ.

Листування колаборантки з окупантами. Фото: СБУ

За матеріалами контррозвідки та слідчих СБУ суд визнав зловмисницю винною за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та призначив їй 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



У ході розслідування встановлено, що окрім підготовки антиукраїнських заяв у міжнародних інстанціях зрадниця готувала для окупантів «звіти» щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.

Олена Бережна, агентка ФСБ та помічниця експрем'єра Азарова. Фото: телеграм

Також вона виступала в ефірах заборонених телеканалів Віктора Медведчука, де розповсюджувала кремлівські наративи нібито від імені «громадського активу» України.