У «ДНР» до 2026 року не вирішать проблем з водопостачанням

На тимчасово окупованій території Донецької області продовжуються проблеми з водопостачанням. Так званий голова уряду «ДНР» Євген Солнцев заявив, що до 2026 року питання водопостачання вирішити не вдасться. Про це повідомляють проросійські ЗМІ.



«Ви знаєте, складне питання насправді. Ми прогнозуємо, як мінімум у найближчі 2 роки його не буде закрито», — заявив Солнцев.



Як зазначається, так званій республіці поставили мету — мінімізувати втрати води. Для цього на окупованій частині Донеччини створили новий оперативний штаб, який проводить комплекс заходів, зокрема заміна аварійних ділянок водопроводів, буріння нових свердловин та прокладання додаткових трубопроводів.



Раніше ми писали, що Старокримське (Кальчикське) водосховище біля окупованого Маріуполя критично обміліло. За словами місцевих мешканців, рівень води впав приблизно на 5-6 метрів. Тому місто може вже скоро зіткнутися з гострою проблемою нестачі питної води.



Крім того, в окупованій Горлівці 11 грудня залишилася частково без води.