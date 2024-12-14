Війська РФ окупували ще 5 сіл на Донеччині — DeepState

Окупаційні війська захопили кілька населених пунктів на Донеччині. За даними проєкту DeepState, йдеться про Веселий Гай, Єлизаветівку, Романівку, Новотроїцьке та Пушкіне.

Також у російської армії є просування у Константинопольському, Сухих Ялах, Шевченку, біля Дального, Піщаного, Благодатного та Сторожового.

Раніше повідомлялося, що українські війська відкинули ЗС РФ від села Константинопольське Донецької області.



Нагадаємо, що Росія щотижня втрачає цілий полк на трьох напрямках у Донецькій області.