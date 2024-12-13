Командири ПВК «Вагнер» визнали вторгнення на Донбас у 2014 році

Перші кадри вторгнення ПВК «Вагнер» на Донбас у 2014 році. Фото: кадр із відео

У мережі опублікували момент із зізнанням командирів ПВК «Вагнера», на якому вони підтвердили вторгнення на Донбас у 2014 році. Відео опублікував український журналіст Денис Казанський.



«Черговий доказ того, що російське вторгнення на Донбас розпочалося не у 2022, а у 2014-му. Командир "вагнерів" Ратибор (Олександр Кузнєцов) розповідає, що "Вагнер" уперше почав брати участь у бойових діях в інтересах Росії під час "першої української кампанії" у 2014 році», - написав Казанський.



Журналіст зазначає, що тоді найманці увійшли в Луганську область і захопили аеропорт і селище Хрящувате в передмісті Луганська.



«У той час російська пропаганда запевняла, що Росія не є стороною конфлікту, і що там воюють місцеві шахтарі та трактористи. Тепер уже перестали соромитися, прямо говорять, як було насправді», - додав Казанський.

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