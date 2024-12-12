На окупованій Луганщині кілька аптек завищили ціни на ліки

На окупованій Луганщині кілька аптек запідозрили у необґрунтованому завищенні цін. Місцева антимонопольна служба, яка підпорядковується РФ, видала попередження кільком аптечним мережам про необхідність зниження цін на лікарські препарати.



Завищуючи ціни на ліки, аптеки порушують угоду про стабілізацію цін і таким чином недобросовісно конкурують.



Йдеться про аптечні мережі «ВІТА-ФАРМ», «Ліка Плюс», «АС «Перспектива».



Раніше повідомлялося, що на окупованій території Луганської області люди скаржаться на подорожчання продуктів. Зокрема, деякі виробники підняли ціни на товари, вартість яких, згідно із російськими законами, регулюється.