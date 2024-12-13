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Україна повернула ще одну дитину з окупації

13 грудня 2024, 20:35

Україна повернула ще одну дитину з окупації

Ще одна дитина повернулася з тимчасово окупованої території. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Через тиск з боку окупаційної влади, Михайло (як вказує Єрмак, ім'я дитини змінено з метою безпеки) був змушений відвідувати російську школу, а спроби сім'ї самостійно евакуюватися не мали успіху», — розповів Єрмак.

Маленьких українців продовжують повертати з окупації та території РФ у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA. Також Єрмак висловив подяку партнерам, Українській мережі за права дитини та всім структурам, залученим до повернення українських дітей додому.

Раніше ми писали, що Україна розшукує близько 20 тисяч дітей, яких РФ насильно депортувала. До кінця 2024 року вдалося повернути понад 1000 депортованих дітей.

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