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Київ шукає шляхи, як ще краще захистити небо України від російських атак

13 грудня 2024, 19:55

Київ шукає шляхи, як ще краще захистити небо України від російських атак

Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч Технологічної ставки, учасники якої обговорили захист українського неба, зокрема, протидію російським «шахедам» та ракетам.

«Це було фактично установче засідання. Спеціальний формат запровадження інновацій для оборони за участю науковців та виробників зброї, розробників технологічних рішень для наших сил оборони та безпеки України. Звичайно, були й усі необхідні командувачі та представники армії, розвідки та сил безпеки», — написав Зеленський у Telegram.

За його словами, учасники Ставки зосередилися на першому та ключовому завданні — захисті неба, протидії «шахедам» та ракетам.

«Вже відбулася тривала та досить детальна розмова з цих питань, є вже перші контури того, як ми можемо додатково посилити наш захист», — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що конкретні рішення мають бути представлені на наступній Технологічній ставці.

Як повідомлялося, Росія в ніч на 13 грудня атакувала Україну за допомогою 287 цілей, зокрема було застосовано 94 ракети та 193 БПЛА. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, Сил оборони України та F-16.

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