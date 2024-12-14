Київ вимагає від FIFA вибачень за Україну без Криму на мапі

Міжнародна федерація футболу (FIFA) під час трансляції жеребкування групового етапу відбору Чемпіонату світу з футболу 2026 року 13 грудня показала мапу України без окупованого Криму.



Україна очікує на публічні вибачення, заявив речник МЗС України Георгій Тихий.



«Перекроюючи міжнародні кордони у вчорашньому ефірі, ви не лише діяли всупереч міжнародному праву, а й підтримали російську пропаганду, воєнні злочини та злочин агресії проти України. Ми виправили карту для вас і очікуємо на публічні вибачення», — написав Тихий у соціальній мережі Х.

У п'ятницю у Цюриху відбулося жеребкування групового етапу відбору до Чемпіонату світу-2026, у якому бере участь збірна України. Країна потрапила до другого кошика. Формат жеребкування передбачає 12 відбіркових груп, з яких переможці груп вийдуть безпосередньо, а ще чотири місця розіграють у плей-офф та через Лігу націй.



Чемпіонат світу 2026 року відбудеться з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.