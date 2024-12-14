У Краснодарському краї РФ партизани спалили винищувач Су-30 ►

На військовому аеродромі Кримськ у Краснодарському краї РФ 14 грудня було знищено винищувача Су-30. Про це повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони України.



Також повідомляється, що напередодні в місті Краснодар внаслідок пожежі було виведено з ладу три залізничні локомотиви.



ГУР наголошує, що зазначені об'єкти російські війська використовували у війні проти України.



Розвідка не повідомляє, як саме було знищено техніку. Виходячи з відео, можна зробити висновок, що це робота партизанів.

Раніше під час операції в акваторії Чорного моря військові спецпідрозділи ГУР потраплянням з ПЗРК знищили російський винищувач Су-30СМ.



У ніч на 14 грудня підрозділи Сили оборони України вдарили по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) «Сталевий кінь» в Орловській області РФ.



