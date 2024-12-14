В Росії автобус із пораненими окупантами врізався в «УРАЛ» з іншими військовими

Автобус із пораненими на війні російськими військовослужбовцями врізався в «УРАЛ» з іншими військовими у Воронезькій області. Як повідомляє видання ASTRA, 5 військовослужбовців загинули, 46 поранено.



ДТП сталося 13 грудня в районі 23 години вечора на трасі «Вороніж-Луганськ» у Кам'янському районі Воронезької області. Видання посилається на джерела екстрених служб регіону, а також очевидці аварії.





Внаслідок ДТП загинули обидва водії, 1 поранений військовослужбовець з автобуса, та 2 військовослужбовці з «УРАЛУ». 46 російських військовослужбовців поранено. Інформація про ДТП також з’явилася без деталей у місцевих пабліках, офіційні особи аварію не коментували.