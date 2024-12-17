ЗСУ відбили новий штурм армії РФ на Сіверському напрямку: десятки окупантів загинули та поранені

Знищена техніка росіян на Сіверському напрямку. Фото: кадр із відео

15 та 16 грудня російські війська намагалися відновити штурмові дії на Сіверському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ.



В результаті бійці бригади знищили один МТ-ЛБ, один багі, 14 мотоциклів та подавили 34 FPV-дрони. Загинули 44 окупанти, 33 – отримали поранення.

Нагадаємо, що 14 грудня ЗСУ відбили масований штурм на Сіверському напрямку. Всього за 14 грудня на цьому напрямку зафіксували 55 бойових зіткнень з окупантами, а 15-го – 34.



Пізніше у ЗСУ підтвердили, що на Сіверському напрямку почалися активні бої. Це пов'язано зі зміною командувача в армії РФ.