Обстріли в Донецькій області: постраждалі та руйнування за добу

Минулої доби, 17 грудня 2024 року, внаслідок обстрілів РФ у Донецькій області пошкоджено численні будинки та поранено вісім мирних жителів. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Оперативна ситуація в області станом на ранок 18 грудня:
Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 432 людини, у тому числі 6 дітей.
Раніше стало відомо, що російські війська захопили ще одне село у Покровському районі Донецької області.
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