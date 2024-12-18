Обстріли в Донецькій області: постраждалі та руйнування за добу

Результати обстрілів на Донеччині. Фото: Філашкін

Минулої доби, 17 грудня 2024 року, внаслідок обстрілів РФ у Донецькій області пошкоджено численні будинки та поранено вісім мирних жителів. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Оперативна ситуація в області станом на ранок 18 грудня:

Покровський район . У Курахівській громаді пошкоджено численні багатоповерхівки й приватні будинки. В Удачному поранено 4 людини. У Покровську одна людина загинула, 1 будинок пошкоджено.

. У Курахівській громаді пошкоджено численні багатоповерхівки й приватні будинки. В Удачному поранено 4 людини. У Покровську одна людина загинула, 1 будинок пошкоджено. Краматорський район . У Лимані пошкоджено будинок. У Зорі Іллінівської громади поранено 2 людини.

. У Лимані пошкоджено будинок. У Зорі Іллінівської громади поранено 2 людини. Бахмутський район. У Сіверську поранено 2 людини, пошкоджено 8 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 432 людини, у тому числі 6 дітей.

Раніше стало відомо, що російські війська захопили ще одне село у Покровському районі Донецької області.