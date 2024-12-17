Російські війська «зрізають» Времівський виступ на Донеччині: у DeepState заявили про загрозу оточення ЗСУ

Времівський виступ. Фото: карта DeepState

В Донецькій області армія РФ продовжує «зрізати» Времівський виступ, що загрожує оточенням українських сил. Про це повідомили аналітики DeepState.



Нині найскладніша ситуація у районі селища Велика Новосілка на відрізку Макарівка-Благодатне-Сторожове. Після захоплення Благодатного окупанти постійно стягують піхоту в село малими групами. Також вони продовжують штурмові дії між селами Сторожове та Макарівка, щоб відрізати останнє, адже його росіяни ніяк не можуть захопити. Окремо простежуються спроби заходити до самого Сторожевого, щоб там зайняти позиції та закріпитися.



«Всі рухи спрямовані на «огортання» Великої Новосілки, перекриття логістики та згодом окупацію селища. Кілька днів тому було здійснено накат на Новий Комар, про який ми писали. І частково він був успішним, адже росіяни змогли засісти у селі. Але на сьогодні найбільш критична ситуація розгортається навколо Макарівки, що може стати неприємним наслідком, а її просто продовжують посилювати замість того, щоб вирішувати та виставити важливіші пріоритети. Останнє оновлення чітко описує всю ситуацію», – заявили в DeepState.

Нагадаємо, що на Сіверському напрямку почалися активні бої, це пов'язано зі зміною командувача армії РФ.