У вбивстві російського генерала Кирилова підозрюють громадянина Узбекистану: його затримано

За підозрою у вбивстві російського генерала Кирилова затримано громадянина Узбекистану. Фото: Baza

У вбивстві російського генерала-лейтенанта Ігоря Кириллова і його помічника Іллі Полікарпова підозрюється 29-річний громадянин Узбекистану. Організатори пообіцяли йому виплатити 100 тисяч доларів США та організувати виїзд до однієї з європейських країн. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на ФСБ та Слідчий комітет РФ.

Зазначається, що для спостереження підривник орендував автомобіль та встановив у ньому Wi-Fi-камеру, зйомка з якої транслювалася організаторам у Дніпро.

«За завданням українських спецслужб убивця встановив вибуховий пристрій на електросамокаті, який припаркував біля під'їзду будинку, де мешкав Кирилов. Після отримання відеосигналу про вихід офіцерів із під'їзду вибуховий пристрій активували дистанційно», — пише прокремлівське агентство ТАСС із посиланням на ФСБ.

Нагадаємо, вранці 17 грудня начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кирилов був убитий у Москві разом з помічником. Британська ВВС та німецький Spiegel з посиланням на джерела стверджують, що вибух — операція українських спецслужб.