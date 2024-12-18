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В ОВА розповіли, скільки фортифікацій за останні пів року збудували в Донецькій області

18 грудня 2024, 10:15

В ОВА розповіли, скільки фортифікацій за останні пів року збудували в Донецькій області

Будівництво фортифікацій у Донецькій області. Фото: Офіс президента України Будівництво фортифікацій у Донецькій області. Фото: Офіс президента України

У Донецькій області на будівництво фортифікацій у 2024 році направили 2,7 мільярда гривень. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, за півріччя із 726 визначених фортифікацій – 625 збудували, 88 у роботі.

«На закупівлю БПЛА, транспорту, FPV-дронів, засобів РЕР та РЕБ у 2024 році Донеччина направила 2,2 мільярда гривень», – розповів Філашкін.

Нагадаємо, що у Донецькій ОВА розповіли нові подробиці про пошкодження Другого Донецького водогону.

ТЕГИ

Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область
Інше
Війна Будівництво Фортифікації

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